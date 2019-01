Campaña negó tener problemas con Ariel Holan

06/01/2019 -

El arquero uruguayo Martín Campaña, capitán de Independiente, negó problemas con el técnico Ariel Holan y señaló a través de sus redes sociales que está "orgulloso, agradecido y feliz" de ser jugador del "Rojo".

"Estoy orgulloso, agradecido y feliz de ser jugador de Independiente, y además no tengo ningún problema con Ariel, todo lo contrario. Jamás me negaría a jugar en el equipo. Si llegara una oferta que le sirve al club y a mí la voy a analizar, pero todavía no hay nada confirmado. Saludos a todos", posteó Campaña en su cuenta de Instagram.

Campaña tiene muchas posibilidades de ser transferido a Santos de Brasil, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.

En caso que el capitán de Independiente continúe su carrera en el fútbol brasileño, El entrenador Ariel Holan ya dio el visto bueno para que el arquero de Boca, Agustín Rossi, sea su reemplazante.

Su aclaración se produjo horas después de la salida de otro referente del plantel de Independiente de Avellaneda, el goleador de la Superliga, Emmanuel Gigliotti, quien antes de partir al Toluca de México insinuó que su relación con el técnico estaba rota. tras conocerse estos dichos, se rumoreó que podría haber otros jugadores que no comparten la idea del entrenador, por ello el revuelo que generó con esta posible salida del capitán del "Rojo".