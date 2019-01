Jonatan Maidana puso en vilo a todo River Plate

Fotos EMBLEMA. Maidana es uno de los jugadores más representativos del plantel y ahora tendrá que resolver una cuestión especial.

El defensor y subcapitán de River Plate, Jonatan Maidana, recibió un importante ofrecimiento del Toluca de México, que puso en duda su continuidad en el club y demandará la palabra del entrenador Marcelo Gallardo para convencer al futbolista que no emigre de Núñez.

Maidana, de 33 años, fue apuntado por el club azteca que dirige el argentino Hernán Cristante, que intentó incorporarlo sin éxito en el comienzo de 2018.

El defensor central, quien tiene contrato hasta fines de junio, no resolvió aún su situación a pesar del visto bueno de la dirigencia que respetará su aporte al club. Maidana se reunirá con Marcelo Gallardo y a partir de esa conversación dará una respuesta.

Gallardo considera a Maidana un pilar en su esquema, se lo hizo saber cuando Toluca expuso interés hace un año, y evaluará la situación del futbolista cuya única experiencia en el exterior fue en Metalist de Ucrania (2008-2009).

Maidana inició su carrera en Los Andes (2004-2005), continuó en Boca (2005-2008) con un paso fugaz a préstamo en Banfield (2010). De concretarse su partida, "Joni" tendrá como compañeros a Emmanuel Gigliotti, Fernando Tobio, Pablo Barrientos, Enrique Triverio y Alexis Canelo.

La delegación riverplatense aterrizó en el aeroparque procedente de Punta del Este, la ciudad elegida por Gallardo para la pretemporada que comenzó el pasado 7 de enero aunque finalizó antes de tiempo debido al mal estado de las canchas cercanas al predio Solanas que complicaron los ejercicios con pelota.

El plantel efectuó en primer turno el último entrenamiento en tierra uruguaya y luego emprendió el regreso al país donde continuará con el plan de pretemporada con sede en River Camp de Ezeiza.

El mediocampista Ignacio Fernández admitió como una "pérdida muy grande" la posible partida de Maidana.

"Perder a un referente como ‘Joni’ sería una pérdida muy grande, en lo futbolístico y en lo humano. Todavía no hablamos nada con él", indicó Fernández en rueda de prensa desde aeroparque.

Por su parte, el delantero Ignacio Scocco aseguró que nadie tiene "asegurada" la titularidad en el equipo porque juega "el que está bien", según la filosofía de Gallardo.

"Nunca me vi como suplente. Acá el que está bien juega y la titularidad no está asegurada. Las lesiones que tuve, en un semestre tan importante, son complicadas. Me tocó pelearla desde atrás después", manifestó Scocco en diálogo con TyC Sports.