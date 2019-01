"La Mole", envuelto en un escándalo por violencia de género

12/01/2019 -

El Polo de la Mujer de la localidad cordobesa de Villa del Rosario había asegurado que Marta Galiano, más conocida como la "Negra", esposa de Fabio la "Mole" Moli llegó a la dependencia "muy golpeada" por lo que el exboxeador quedó imputado por "la supuesta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas". Pero la "Mole" desmintió la golpiza en el programa "El show de la mañana", de un canal cordobés, en el que es panelista: "Por lo que me notificaron en la Policía, la Negra no hizo ninguna denuncia de violencia de género. Ella fue y dijo que no quería estar más en mi casa y me puso una restricción (de acercamiento perimetral) de 300 metros. Estuve escuchando en todos los medios que la Negra estaba desfigurada, que la había cag... a palos, que estaba internada. Todas mentiras", señaló.

Y agregó: "La Negra fue a decir después que se arrepintió de lo que estaba haciendo y fue a levantar la denuncia. Nada más que en la comisaría donde hizo la denuncia le dijeron que no podía levantarla de un día para otro, que hay que esperar dos o tres días. No sé si es cierto o no".

No obstante, la "Mole" reconoció que hubo una grave discusión con su mujer. "La discusión existió, obviamente. Se ve que cuando discutimos se le salió la cadena y dijo "no quiero estar más con este loco y se fue a la mier..., y fue a la Policía", contó. Y siguió: "No puede ser que la Negra tenga la cara desfigurada si yo no le pegué en la cara. No le pegué en ningún momento. Fue una discusión terrible, grandísima a la mañana temprano, pero quedó todo bien. Ella se fue a comprar las cosas y yo tipo 9 de la mañana me fui a laburar. Estaba todo bien, no sé qué le pasó a la Negra. Hemos tenido miles de discusiones y hace 30 años que estamos juntos".

Más tarde la "Negra" compartió un video minimizando lo sucedido y asegurando que Fabio no la tocó.

"Mirenme a la cara, no lo destruyan a Fabio. Nunca estuve internada por lo que dijeron, si estuve por neumonía, no por golpes. Fabio a mí no me tocó", explicó.

Y explicó: "Tuvimos una pequeña discusión con Fabio. No sé que me pasó, me agarró el ataque, qué se yo. Le fui a hacer una restricción, no denuncia", se le escucha contar en el video.