Increíble: Un restaurant en el cielo de Perú

Hoy 16:21 -

Un video de Facebook, en la que se aprecia un grupo de personas comiendo en un restaurante en el aire, sorprendió a cientos de usuarios de Facebook.

Se trata de "Dinner in The Sky", una franquicia belga que iniciará sus operaciones este mes en Lurín, Perú.

De acuerdo a lo explicado por la mismo restaurante en su página de Facebook, una plataforma elevará a los comensales a 45 metros para que degusten los platillos de comida peruana mientras el chef explica la preparación.

Lo dicho solo sería parte derl servicio, porque mientras degustan sus platillos podrán admirar los paisajes como el Santuario Histórico de Pachacámac, la isla de Pachacámac, el nuevo Museo de La Nación y los Caballos de Paso de Mamacona, pertenecientes al distrito de Lurín.

Dinner in The Sky Perú está enfocado a los jóvenes que desean gozar de esta nueva experiencia. El precio para este servicio es de 140 dólares, relativamente bajo en comparación con el de otros países que oscila entre 300 a 800 euros.

