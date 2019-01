Pronostican fuertes lluvias para fin de mes que traerían más inundaciones

Fotos TIEMPO. Podrían venir lluvias más severas que originarían nuevas inundaciones, pronostican.

18/01/2019 -

La lluvia no da respiro no solo en Santiago del Estero, sino también en toda la región. Al destrozo que ocasionó el temporal el miércoles y jueves de la semana pasada, se sumaron las intensas precipitaciones de ayer, que complicaron aún más el panorama en los barrios más dañados y en los pueblos que quedaron bajo el agua y aún no pueden recuperarse de las consecuencias del fenómeno climático, que ocasionó grandes pérdidas.

El Dr. Juan Minetti, director del Laboratorio Climatológico Sudamericano de Tucumán, en diálogo con EL LIBERAL, había pronosticado recientemente que en la región se esperaban "tormentas de volumen importante con una gran capacidad destructiva" y había llamado a la comunidad a tomar los recaudos necesarios. Y es lo que está ocurriendo.

Actual

En una nueva comunicación con el experto, brindó detalles del pronóstico extendido, el cual muestra, después de hoy, un respiro hasta fin de mes, pero la lluvia volvería con más intensidad después del 25. Para ese tiempo se espera además, inundaciones más complejas.

"Fuera de la lluvia frotan que se registra en las últimas horas, los estudios indican que a partir de ahora habrá una mejora del tiempo, con temperaturas en ascenso, muy elevadas, hasta el 25 de este mes aproximadamente. Luego de eso habrá desde una semana a diez días de tormentas y chaparrones de gran volumen, que van a registrarse no solo en Santiago sino en la cuenca del río Dulce. Esta situación producirá nuevas inundaciones o complicará más a las zonas ya afectadas por el agua. Lo mismo sucederá en los primeros diez días de marzo", sostuvo el Dr. Minetti.

Enero

Si bien la lluvia en enero suele ser común, el experto indicó que este mes fue más agresiva que en años anteriores.

"Estas son situaciones típicas del verano, pero este es un año bastante complejo por cómo se dieron las cosas. Tenemos inundaciones en Santiago, Chaco, Santa Fe y todo el Litoral fluvial, en parte de Buenos Aires y La Pampa. Es una especie de medialuna de inundaciones y excesos de agua, rodeando al centro de Córdoba, que en este momento está con sequías", explicó el director del Laboratorio Climatológico Sudamericano de Tucumán.

Análisis

Enero suele ser un mes de lluvias, pero particularmente éste rompió con todas las estadísticas, según confirmó el Dr. Luis Minetti.

"Con respecto a lo normal ya hemos alcanzado la lluvia total del mes. Santiago, que tuvo una lluvia total de 160 milímetros, aproximadamente. Pero entre el día 2 y el día 9 de enero, que fueron los más lluviosos, se superó la cuota de lluvia mensual. Fue extraño pero para nada inesperado. Esta situación está siempre entre las posibilidades de enero", detalló.