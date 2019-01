El actor reveló qué piensa del caso Darthés

20/01/2019 -

El actor Gastón Soffritti, que debutó como conductor en el programa "Pareja o despareja" y que en el pasado fue parte de "Patito feo" se refirió a la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés y señaló que "es un tema muy delicado" en el que no puede determinar si lo que contó la actriz "pasó o no".

"Estuve en esa gira, pero yo no estuve en ese cuarto, partiendo de esa base no puedo determinar si eso pasó o no, puedo elegir creerle a alguien o no según el relato. Me parece que el error es limitarse a este caso, hay que hablar también de la cantidad de mujeres que matan a diario.

En el caso particular de Juan y Thelma yo no sé lo que pasó y no sé si la justicia va a poder determinarlo tampoco. Si pasó algo dentro de ese cuarto, haya sido consentido o no, la versión que sea, si hay algo que está mal de parte de él es que era mayor y ella era una menor".

Cuando le preguntan si volvería a trabajar con Darthés, Gastón asegura: "No creo que exista esa posibilidad. Sería irreal pensar en volver a trabajar con él porque hoy en día está condenado socialmente y no tiene solo una denuncia".