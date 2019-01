Fotos También en verano, el chivito es el plato preferido de los visitantes de Las Termas

21/01/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La temporada baja en Las Termas se encamina a ser la opción para los turistas de la región. A la planificación de actividades culturales, y la apertura de nuevos espacios de recreación desde el ámbito público, se suman las propuestas de los privados, especialmente desde la gastronomía. El clima, y las variadas propuestas para el turista sirven para trabajar mejor, coincidieron en los lugares consultados. Respecto al movimiento turístico, en la peña Chany Juniors, una de las más tradicionales, Gabriel, el mozo más emblemático del local, destacó que, "el lugar es típico", y que "laburamos bien". "De noche siempre estamos trabajando a lleno total. El clima no nos afecta porque tenemos el espacio ideado para el frío o el calor. La gente que está de pasada por la ciudad también se llega, porque ya es una atracción venir a vivir nuestra tradición con el folclore y las comidas típicas", amplió. Respecto a precios, los empresarios del sector consultados por EL LIBERAL resaltaron que, se tiene "de todo un poco, promociones, precios a nivel de carta de otros restaurantes, y por la situación económica apelamos bastante a promociones, por ahí la gente ve más precios, tenemos variedades y el gasto promedio va desde los $150 hasta los 300 pesos por persona". Sobre las elecciones, indicaron que, "el más elegido es el plato del chivito, pero también las empanadas de carne cortada a cuchillo, tradicionales de Santiago, y los tamales que son hechos por la gente del interior, que es la que sabe hacerlos. También tenemos otras variedades para los chicos, y para celiacos". El tanto, en Don Ponciano, Matías, hijo del propietario del lugar, manifestó que, "nosotros tenemos abierto todo el año, salvo en las fiestas, y estamos trabajando bastante bien a comparación del año pasado, y mucho tiene que ver con las propuestas que hay, las actividades culturales, la playa del lago, entre otras que atraen al turista a visitar Las Termas". En ese mismo sentido agregaron que el clima también tiene incidencia. "Con el clima varía la concurrencia, cuando hace mucho calor baja la cantidad, pero en días agradables se trabaja tanto adentro como afuera", ejemplificó Matías. Sobre los precios, agregó que, "no hay mucha diferencia del año pasado, por ahí quizás se pasó de $270 a 300 pesos en algunos casos, no hay mucha variable, y la calidad se mantiene". Sobre lo más pedido, se encuentran el chivito, la parrillada y todo lo relacionado con marisquería. Respecto de la procedencia de la clientela, Matías sostuvo que, "este año se vio mucho menos gente local, pero aumentó el público de afuera, gente de Córdoba, Tucumán, Santiago, entre otros". Pero la gastronomía termeña no sólo cautiva en el centro de la ciudad, las parrillas de la feria del dique también son una opción importante, donde priman los amantes de manjares como el chivito y el pescado, algo más típico y definido en la zona.