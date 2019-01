Destruyó la entrada de un hotel con una excavadora porque no le pagaron

Hoy 16:54 -

Un ciudadano británico destrozó la entrada de un hotel recién terminado en Liverpool (Reino Unido) en venganza por no haber recibido su pago. El empleado irrumpió en el mismo vestíbulo con una miniexcavadora y destruyó la puerta principal y otras zonas del interior del inmueble, informó The Sun.

Al parecer, el trabajador no recibió un pago que se le adeudaba de 600 libras esterlinas (770 dólares) y decidió tomar las 'medidas necesarias' contra el hotel Travelodge, que iba a abrir pronto sus puertas al público.

El trabajador subió las escaleras de la entrada a bordo de la excavadora, rompió las puertas de vidrio e ingresó abruptamente al edificio.

Con ayuda del brazo mecánico de la máquina arrasó con todo lo que encontró a su paso, incluyendo el techo, recién instalado, de acuerdo a las declaraciones de uno de los técnicos de la obra.

El proceso de destrucción duró más de 20 minutos, hasta que el conductor salió en su vehículo ante la mirada atónita de otros trabajadores. Algunos de ellos, intentaron retirar la reserva de combustible para detenerlo mientras lo perseguían y giraban alrededor de la excavadora frente a las ágiles maniobras del enfurecido trabajador, quien finalmente salió del vehículo y logró escapar antes de que llegara la Policía, afirmó el técnico que fue testigo del hecho.