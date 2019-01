Brian Mansilla se sumó a la práctica en el Bosque

Fotos FELIZ. El delantero dijo que ya habló con el DT Troglio y está conforme.

23/01/2019

El delantero rosarino Brian Mansilla realizó ayer su primer entrenamiento con el plantel que dirige Pedro Troglio y se convirtió oficialmente en la cuarta cara nueva de Gimnasia y Esgrima La Plata para este semestre.

Mansilla se mostró mejor de su lesión y anticipó que si no hay complicaciones podrá estar a disposición para el segundo compromiso del año frente a Tigre en el Bosque.

El futbolista llegó procedente de Racing a préstamo por un año, sin cargo y sin opción, y declaró que "Gonzalo (Piovi) me aconsejó para que viniera, espero lograr la continuidad que vengo buscando, soy un jugador con mucho sacrificio y llego a un equipo que es duro, complicado y que le hace partido a todos. Por lo que hablo con Pedro (Troglio) me piensa utilizar como extremo por izquierda, que es el lugar que más me gusta y favorece a mi juego. Me gusta llegar al gol y también desbordar y poder asistir a mis compañeros. Si tengo que jugar de nueve lo puedo hacer",dijo.