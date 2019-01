Todos los caminos llevan a "Roma"

23/01/2019 -

"Roma", de Alfonso Cuarón, hizo historia al convertirse en la primera obra en español que consigue la nominación como mejor película en los Óscar, y sumó un total de diez candidaturas, las mismas que "La Favorita", de Yorgos Lanthimos, las rivales a batir en la gala del 24 de febrero.

La estatuilla a mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Pantera Negra" -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, "Bohemian Rhapsody", "La Favorita", "Green Book", "Vice", "Roma" y "Nace una estrella".

Las candidaturas de "Roma" son a mejor película (Cuarón figura como productor), mejor director (Cuarón), mejor actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía (Cuarón), mejor guión original (Cuarón), mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

Es la décima película de habla no inglesa que obtiene la nominación en la categoría reina. Las anteriores fueron "Grand Illusion", "Z", "The Emigrants", "Cries and Whispers", "El cartero", "La vida es Bella"; "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Letters from Iwo Jima" y "Amour".

Cuarón, en su segunda nominación como mejor director (ya resultó ganador con "Gravity"), se verá las caras con Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War"), Yorgos Lanthimos ("La Favorita") y Adam McKay ("Vice").

"Roma" posee gran parte de las chances para triunfar como mejor película de habla no inglesa, un espacio donde lidiará con "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "Never Look Away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).

El triunfo de "Roma" también pasa por ser la primera obra de Netflix que se lleva la nominación como mejor película. Otro título de la compañía, "The Ballad of Buster Scruggs", de los hermanos Joel y Ethan Coen, se hizo con tres candidaturas más.

Por su parte, la debutante mexicana Yalitza Aparicio luchará por el Óscar a la mejor actriz junto a Glenn Close ("La Esposa"), Olivia Colman ("La Favorita"), Melissa McCarthy ("¿Podrás perdonarme algún día?") y Lady Gaga ("Nace una estrella"), nominada además a la mejor canción por "Shallow".