Fotos Paz y los fondos para la Unse: "Tendremos que dejar pendientes algunas cuestiones"

24/01/2019 -

La cifra proyectada para el funcionamiento de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) para este año es de $ 1.241 millones, un aumento presupuestario del 29% respecto del 2018. Sin embargo, el rector de la alta casa de estudios, Héctor Paz, advirtió que este monto implicará "una serie de restricciones", que hará que se dejen pendientes "algunas cuestiones necesarias". En una entrevista con EL LIBERAL, la autoridad académica explicó que "la pérdida del poder adquisitivo del año pasado fue superior a un 20%, y ahora se hace una previsión del 23% para el año próximo, entonces el incremento que nos darían (en el presupuesto) no contemplaría la pérdida del poder adquisitivo del presupuesto del año anterior y la perspectiva que hay para este año". Además, dijo que "habría que ver cómo se proyecta la inflación de este año. Pero, al venir retrasados con objetivos que se deberían haber cumplido el año pasado, esto significará que este año vamos a tener que cumplir con lo que quedó pendiente el año pasado, más todo lo que corresponde para este año. Por lo tanto, cuando el Consejo Superior (de la Unse) analice este aumento va a requerir nuevamente que fijemos prioridades y dejemos pendientes algunas cuestiones necesarias y puedan esperar". Paz recordó que el año pasado a nivel nacional hubo un retraso importante de los envíos de fondos de gastos de funcionamiento. "Hubo preocupación en todas las universidades y el Consejo de Superior de la Unse declaró el año pasado un estado de alerta y a mitad de año comenzó a regularizase el envío de fondos". Precisó que desde Nación se "demoraron en envíos de fondos para gastos de funcionamientos, que es trascendental para llevar al día a día de la gestión: insumos, infraestructura, mantenimiento y otros servicios que día a día se prestan para cumplir con la enseñanza, la investigación y la extensión". Por ello, el rector manifestó que "el 2018 fue un año difícil porque tuvimos que fijar prioridades, tanto en enseñanza como en investigación y extensión. Han quedado muchas cosas por hacer porque se ha considerado que podían esperar, pero lo que no puede esperar se cumplieron todas. Esto no significa que estemos contentos de que se haya cerrado un 2018 económica y financieramente correcto porque han quedado muchas cosas sin hacer, como ser en materia de infraestructura". Es por eso que señaló que para este año será prioritario "fijar un plan de infraestructura en obras, por el crecimiento que tuvieron las carreras, donde en algunos casos, superan los 500 alumnos, y para poder albergar a estos alumnos, necesitamos de nuevos espacios físicos que hoy no contamos". Ahondó que estas nuevas aulas serán necesarias construirlas en todas las sedes de la Unse: sede central, El Zanjón, planta piloto en el Parque Industrial, laboratorios, espacios en el Polideportivo, en el Jardín Botánico, y también cubrir necesidades en el nuevo edificio de Facultad de Ciencias Medicas y Laboratorio de Anatomía en el predio del Hospital Independencia. "La infraestructura debería ser una prioridad fijada para este año, un ítem que no pudo ser contemplado el año pasado", expresó. Apuntó que los proyectos están formulados, pero quien definirá las prioridades será el Consejo Superior, que se debe convocar en pocos días, y partir de lo fijado como presupuesto en la Unse, se distribuirán los fondos por orden de prioridad. Paz espera que no haya retrasos en la remisión de fondos y estos se den "de manera más regular, para poder ser previsibles en nuestras acciones".