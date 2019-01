Ariana Grande lanza nuevo álbum el 8 de febrero

24/01/2019 -

Ariana Grande confirmó el lanzamiento para el 8 de febrero de su próximo álbum de estudio, "Thank U, Next", que llegará apenas seis meses después de "Sweetener", publicado en agosto pasado.

La estrella del pop ha develado en Instagram detalles como el listado de canciones del que será su quinto álbum, que incluirá la canción que le da títulos y singles recientes como "Imagine" y "7 Rings".

El repertorio también incluye "Needy", "NASA", "Bloodline", "Fake Smile", "Bad Idea", "Make Up", "Ghostin", "In My Head" y "Break Up With Your Girlfriend I’m Bored".

Para promocionar este nuevo lanzamiento, Grande comenzará una nueva gira por Estados Unidos a partir del 18 de marzo, con citas tan importantes como su paso por Coachella, informó la agencia Europa Press.

La cantante será una de las cabezas de cartel del festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo y que tendrá lugar en dos fines de semana consecutivos, del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril, en Indio (California, EE.UU.). Asimismo, Grande tiene confirmadas fechas en Europa entre agosto y octubre en países como Reino Unido, Holanda, Alemania o Francia..