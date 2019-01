Viral: Como es tu personalidad según la forma de como escribís la letra "X"

Hoy 16:38 -

El cibernauta escribió en su Twitter que encontró un gráfico en el que se muestran 8 diferentes maneras de dibujar la letra X, lo publicó y preguntó a los usuarios de qué manera lo hacen. El posteo llegó a más de 20 mil retweets y más de 70 mil "me gusta".

Luego, la experta Kathi McKinight realizó un análisis sobre las diferentes posibilidades de escribir la letra X y manifestó que la mayoría de las respuestas coicinden con la número 7, ya que es la forma más "correcta" y "equilibrada" de mover el lápiz".

Agregó: "Cualquier otra cosa se considera un golpe regresivo que revela rebeldía, retroceso al pasado y diálogo interno negativo".

Además, reveló el significado de cada forma de escritura de la letra X:

1- Indica que es muy posible que tengas ganas de avanzar en algo pero estás atascado en el pasado.

2- Tienes un fuerte deseo de olvidar tu pasado y seguir adelante pero el pasado aún tiene algo de control sobre ti.

3- Eres un rebelde sin causa.

4- Intentas enfocarte en el futuro pero todavía hay una parte de ti que está tentada de retroceder.

5- Eres un inconformista y te gusta vivir según tus propias reglas.

6- Eres un creador de tendencias.

7- No tiendes a desviarte de la norma. Te gusta el orden y el equilibrio.

8- Eres creativo y rompés los límites.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P