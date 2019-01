25/01/2019 -

"En el tiempo nos fueron nombrando así... Y nos dimos cuenta que no sólo nos nombraban a nosotros, era el nombre de un espacio que se llenaba de música y encuentros. Donde quiera que sea. De Los Copla brotaba la pertenencia, la identidad, el disfrute de ser de aquí... este territorio, su historia y su futuro.. Ahí va este disco y no hay misterio... la música cuando no se comparte es solo un ratito de vanidad... y de soledad".