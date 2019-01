Quién es Luis Rosales

28/01/2019 -

Político por vocación, consultor y periodista de profesión, Luis Rosales fue electo como el diputado más joven de la Provincia de Mendoza en 1989. Dos años después fue designado Secretario de Turismo de esa Provincia cargo desde el que revolucionó la actividad que terminó proyectada como una de las principales fuentes de ingresos. En el año 2000 se desempeñó como Agregado Turístico argentino para los EEUU y Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York. Es además Licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo, Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y Master of Arts por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston, EEUU, fue Profesor de Comunicación Política de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Es el socio latinoamericano de Dick Morris, habiendo trabajado en conjunto en más de una docena de campañas presidenciales en la región. Con Morris escribió el libro ‘El Poder’. Fue también presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, una entidad con más de cuarenta años dedicada al intercambio de líderes argentinos con el resto del mundo y fue columnista de temas internacionales en C5N y en numerosos medios gráficos del país y del extranjero. Actualmente es columnista de ‘De 18 a 21’, el programa que conduce Eduardo Feinmann por América 24.