Hoy 16:58 -

Jimena Barón se mostró muy sensual en Instagram al publicar una foto desde la ducha dejando sin aliento a sus seguidores.



"Cuando te bañas pa’ matar la calor pero no te mojas la cabeza porque HELLO antes muerta que sencilla", escribió la actriz y cantante en su publicación consiguió más de 257 mil 'me gusta'.