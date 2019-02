Heinze tratará de que River "no se sienta cómodo"

02/02/2019 -

El director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, aseguró ayer que le preocupa "todo" de River Plate, rival de mañana por la decimoséptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), porque trabaja "muy bien en todos los aspectos".

El "Gringo" Heinze, en conferencia de prensa que brindó ayer, resaltó las cualidades de River y que trabajó con sus dirigidos para que "no se sienta cómodo" en el estadio José Amalfitani.

"Vamos a intentar ser el Vélez que estos chicos acostumbran dar. Confío en mis jugadores y no me cambiará nada lo que pienso de mi equipo con el resultado que podamos obtener el domingo", manifestó el ex defensor del seleccionado argentino de fútbol.

El entrenador de Vélez remarcó la intención de que sus jugadores no cometan faltas cerca de su área: "se trabaja en el concepto para no cometerlas. Esta semana hicimos mayor hincapié en lo colectivo para dar mayor seguridad".

Por último, el "Gringo" envió un mensaje a los hinchas: "a la gente no le puedo decir nada, sólo que vaya y nos dé ese plus que seguramente va a hacer falta".

Díaz, descartado

Heinze no confirmó la formación, pero descartó al defensor Gastón Díaz por una lesión. La probable alineación sería con: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Joaquín Laso y Braian Cufré; Gastón Giménez; Agustín Bouzat, Nicolás Domínguez, Lucas Robertone y Martín Vargas; y Rodrigo Salinas. Vélez, sexto en la Superliga con 28 puntos, recibirá mañana a River (22) por la fecha 17 en el estadio José Amalfitani desde las 21.30. El partido será controlado por Darío Herrera.