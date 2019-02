Burlando aseguró que Darthés piensa en el suicidio

Hoy 15:21 -

Fernando Burlando habló sobre Juan Darthés y su vida luego de que fuera acusado por Thelma Fardín de haberla violado. Por ahora, se encuentra recluido en Brasil y según el letrado, piensa en el suicidio.

Durante el programa “Nosotros a la mañana”, Nancy Duré le preguntó a Burlado: “¿Él pensaba hacer algo contra su vida, quitarse la vida o intentarlo”. El abogado fue categórico: “Sí”.

Y agregó: “Está quebrado. Hacé de cuenta que está extinguido, tiene su cabeza congestionada de malas ideas. Es normal, porque una persona que estaba en el lugar en el que estaba él y está ahora está en el lugar que está, con el repudio y el odio de la gente… no hay persona que resista fácilmente”.

Burlando aseguró que “hay gente que terminó en el suicidio porque no toleró el repudio popular” y que Darthés “concretamente tiene ideas de esas características”.

Y cerró: “Está en un lugar que no quiere, no desea, sin trabajo… En Argentina no puede salir, si viene ya están pensando escraches, ¿o la gente del Colectivo o alguna producción le va a dar trabajo? ¿Para qué quieren que venga a la Argentina si va a tener escraches?”.