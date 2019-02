A ganar de visitante para seguir de racha

Fotos LA CLAVE. Adrián Capelli tiene en claro que la defensa será fundamental para ganar esta noche en Junín y estirar el buen momento del equipo.

15/02/2019 -

Olímpico llegó a Junín con una idea fija: vencer esta noche a Argentino de Junín para prolongar el buen momento que atraviesa y seguir escalando posiciones en la tabla.

Desde las 21, el conjunto bandeño intentará encadenar su quinta victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Atenas (82 a 72), Instituto (80 a 72), Argentino (98 a 75) y Weber Bahía (80 a 75), en el Vicente Rosales.

Argentino, en cambio, viene de cuatro derrotas en fila, la última ante Libertad (89 a 79), que derivó en la destitución del entrenador Daniel Maffei.

Para Olímpico es un partido clave, porque servirá para ratificar todo lo bueno que mostró a partir de la última gira por Formosa y Corrientes, donde venció a La Unión (79 a 61) y San Martín (72 a 63) y perdió ante Regatas (87 a 83), en tiempo suplementario.

Como se advierte en los resultados, cuando Olímpico deja a sus rivales en la línea de los 70 puntos, sus oportunidades de ganar se incrementan. En cambio, cuando no logra hacerse fuerte en defensa, decrecen sus chances de quedarse con el triunfo.

Enfrente tendrá a un rival en crisis. A la salida de su entrenador (esta noche dirigirá al equipo Matías Huarte, que era asistente de Maffei) se le sumó la inesperada salida del canadiense Nicholas Wiggins por razones que se desconocen.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: 21, Instituto vs. Obras; 21.30, Estudiantes vs. Peñarol y Regatas vs. Quilmes.