Leo Dan y su vida tras el éxito de "Roma"

A los 76 años, Leo Dan, el artista santiagueño, nacido en Villa Atamisqui, que en los ’60 llegó a Buenos Aires, para triunfar y luego andar por España y México, hasta finalmente radicarse en Miami, Estados Unidos, volvió a estar en boca de todos.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón eligió uno de sus temas para la banda de sonido de la película Roma, por estos días premiada internacionalmente y gran candidata a llevarse una buena cantidad de estatuillas en la próxima entrega de los premios Oscar.

Desde que se escuchó Te he prometido musicalizar los días de la empleada doméstica protagonista de la obra de Cuarón se multiplicaron las reproducciones de esa y otras composiciones de su autoría en las diversas plataformas de streaming.

"Te he prometido se escuchó el otro día en la entrega de los Globos de Oro, fue una bendición y una sorpresa grande", celebra ahora Dan.

La periodista Agustina Larrea, lo entrevistó vía telefónica, para el portal de noticias Infobae.com, de esta manera:

-¿Cómo nace esta canción de 1969 que hoy vuelve a sonar por todos lados?

-Yo tenía una novia, a los 16 o 17 años. Estaba enamoradísimo de esta niña. Un día me invita a su cumpleaños. Llegué a pedir una chaqueta prestada para poder ir presentable. Entonces me fui nomás hasta la casa. Cuando llego ella me dice: 'Qué bueno que viniste, ¡te presento a mi novio!'". Me sentí muy mal, le dije que el novio era yo. Ella me decía que yo era su amigo. Fue muy duro. Hasta que al final supe que ella nunca iba a estar conmigo. Entonces le dije: "Te prometo que voy a tratar de olvidarte".

-¿Y cómo llega esa frase a ser parte de la canción?

-Algunos años después estaba en el estudio de grabación y nos faltaba una canción. Me acordé de aquellas líneas y en poco tiempo la grabamos con la ayuda de un guitarrista. En ese momento yo ya estaba con mi mujer y le dije: "¡Ojalá que nunca se convierta en un éxito esta canción!" (risas)

Imparable, sigue componiendo todos los días. "Tengo un grabador todo el tiempo conmigo y la tecnología ayuda. Ayer le escribí una canción a Dios", sostiene.

"Celia era una niña que conocí en la juventud. Hace unos años me vino a ver, es una señora con nietos ahora", apunta.

Convertido en una suerte de galán que le quería escapar de alguna manera a la soltería, tal como entonaba en Libre, solterito y sin nadie cuando decía "como no estoy ni comprometido ni casado, ni nada y usted no está ni comprometida ni casada ni nada por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos", Leo Dan no paraba de cosechar éxitos.

"Esa canción la hicimos con Dino Ramos, que era un hombre que llevaba ideas a los músicos", recuerda ahora.

La lista de su cancionero parece interminable: Dan está detrás de temas memorables como Pídeme la luna, Una calle nos separa, Santiago querido y Cómo te extraño, que con la versión grabada por la banda mexicana Café Tacvba en 1996, tuvo uno de sus tantos revivals.

La enorme repercusión de los discos del artista lo llevó también al cine. En 1965 protagonizó junto a Marta González el largometraje Santiago querido y, un año después, la versión cinematográfica de Cómo te extraño.

En televisión, participó de Sábados Continuados y llegó a tener su propio programa llamado Bajo el signo de Leo.

A mediados de los '60, Dan se casó, con Mariett, una joven que en aquellos tiempos fue elegida Miss Mar del Plata. Todavía hoy es su esposa y madre de sus cuatro hijos.

"Nos casamos el 31 de marzo de 1966, creo (risas). Llevamos más de 50 años. Ella a veces me acompaña en los viajes. Pero ahora está contenta en casa, acabamos de adoptar una cotorrita que se apareció. Y también tenemos un perro", afirma Dan.

En la década del 70, la pareja dejó el país. A su esposa, según cuenta el artista, están dedicadas varias de sus creaciones.

"Pídeme la luna la hice pensando en mi mujer y en mi hijo, que fue tan esperado el varoncito", explica sobre una canción que tiene versiones de varios artistas y que llegó a cantarse en varios estadios de fútbol.

En la década del '80 el cantante y su familia volvieron a probar suerte en la Argentina. En los '90, de hecho, Dan se presentó como candidato a gobernador de su provincia, Santiago del Estero.

"¡Por suerte no gané!", asegura 25 años después de aquella aventura. "¡Ni loco volvería a dedicarme a la política ahora!", agrega. En más de una ocasión señaló que aquel fracaso en las urnas se debió a que, por la gran cantidad de años que pasó fuera del país, el artista perdió su tono local y adquirió un acento mexicano que ahuyentó a los votantes.

Sin embargo, cada vez que puede intenta volver a su tierra. "Ya no me quedó nadie en Atamisqui pero siempre que puedo vuelvo. Anoche soñé con el pueblo", apunta.

-¿Le gustaría volver a vivir en la Argentina?

-Es muy difícil porque ya tengo todo afuera y mis hijos y mis nietos viven cerca de uno. En diciembre quizá vaya para allá.

-¿Se interesa por la política, lee sobre lo que pasa en el país?

-Sí, por supuesto. Y siempre le pido a Dios por el pueblo argentino.

Desde hace algunos años, Leo Dan comenzó a mostrar una faceta desconocida: abrazó la fe cristiana y comenzó a escribir canciones evangélicas. En más de una entrevista, aseguró que tiene la capacidad de sanar mediante la imposición de manos.

-¿Sigue curando con las manos?

-Eso es una confusión (ríe). El que sana es el Señor. Es un don que Dios me ha dado pero no voy por ahí diciendo "yo curo". La gente ha dicho que se cura. Yo intento llevar el mensaje de Dios con las canciones.

-También ha dicho en más de una oportunidad que vivió una experiencia con un OVNI. ¿Cree que hay vida en otros planetas?

-Eso pasó por acá, íbamos camino a Disneylandia con mi familia en auto. Vimos con mi mujer un plato volador enorme al costado de la carretera.

-¿No sintió miedo?

-¡Para nada! Dios ha estado siempre conmigo.