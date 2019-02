La quinta fecha se disputará el próximo fin de semana

19/02/2019 -

En la Región Centro, donde intervienen los equipos santiagueños, se jugará el próximo fin de semana la quinta fecha. Estos serán los encuentros en las tres zonas.

ZONA 1: Belgrano de Nueva Esperanza vs. Unión Santiago. Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Los Dorados de Las Termas. Libre: Vélez de San Ramón.

ZONA 2: Deportivo Malbrán vs. Sportivo Tintina. Sarmiento vs. Sportivo Fernández. Independiente de Fernández vs. Central Argentino.

ZONA 3: Social Bañado de Ovanta vs. Instituto Santiago. Comercio vs. Central Córdoba de Frías. Libre: Güemes.