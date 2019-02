"Volví a nacer, ahora podría estar muerta, él quería hincarme en el abdomen"

Fotos DENUNCIA. Tras ser examinada, Alejandra se presentó en la Seccional 13 y radicó denuncia.

21/02/2019 -

Un sangriento ataque sufrió una docente, que cumple funciones de vicedirectora de una escuela bandeña. Minutos después de las 8.15, mientras estaba en el hall central de la institución, fue atacada por un alumno de 14 años, quien insólitamente cambió su uniforme escolar y apareció disfrazado con una campera y guantes amarillos para agredirla.

Como todos los días -desde hace más de 20 años- Alejandra Roxana Díaz (44) arribó a su lugar de trabajo, en la Escuela Normal Banda "Dr. Benjamín Gorostiaga", donde cumple funciones como vicedirectora del Nivel Primario.

Luego de la formación de los alumnos -quienes se encuentran en la etapa de recuperatorios- la docente ingresó a su oficina. Mientras estaba en ese lugar escuchó un estruendo. "Fue algo muy fuerte, me asusté porque en el establecimiento hay personal realizando trabajos de refacción y salí a ver qué pasaba", fueron las primeras palabras de la profesora al hablar en exclusiva con EL LIBERAL.

"Cuando estaba en el hall, advierto que en un sector donde hay un salón de usos múltiples, estaba un chico que venía caminando por el costado de la pared hacia donde estaba yo, y cuando se acerca como si me quisiera abrazar o tocar, noto que tenía la cara desencajada. El fue mi alumno en la primaria, pero estaba raro", continuó diciendo

El ataque

"Al estar muy próximo, atino a correrme y allí es cuando él se da cuenta de que yo vi que tenía un cuchillo en el bolsillo. Creo yo que cuando se ve descubierto me ataca. El quería hincarme en el abdomen, tengo un agujero en mi chaqueta. Le levanto el brazo y logro evitar que me hiera", expresó la profesora. Mientras gritaba pidiendo auxilio, su ex alumno pasa el cuchillo a su mano derecha. "Él me toma el brazo derecho y comenzó a hincarme las veces que pudo. Era como si estaba picando hielo, y la sangre me salía como por una manguera. Empiezo a sentir ardor y comienzo a gritar. Todos los que estaban alrededor se asustan. El quería herirme en el cuello o en el abdomen. Se le rompe el cuchillo cuando me da en el hueso, entonces salió una compañera, un profe de educación física, y lo redujeron".

La docente fue trasladada en el auto de una de sus colegas al Centro Integral de Salud donde recibió asistencia médica.

"Tengo más de 23 años de servicio y en mi vida me tocó vivir algo así, ni como testigo. Es muy doloroso y angustiante. Tengo una crisis de angustia, aparte del dolor físico", enfatizó.

"También soy madre y hoy mi hija estuvo a punto de quedar sin madre. Hoy he vuelto a nacer. No lo juzgo al niño, esto no es responsabilidad del chico, es responsabilidad del adulto, pero también necesito protección", enfatizó la educadora al borde de las lágrimas.