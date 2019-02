El presidente de Defensa cargó contra Echenique

26/02/2019 -

José Lemme, presidente de Defensa y Justicia, criticó el arbitraje de Fernando Echenique en la derrota del "Halcón" ante Boca y consideró que "realmente hubo un perjuicio hacia Defensa".

"A uno no le gusta perder, y menos de la forma que se perdió. Cuando pasan cosas como las que pasaron, donde realmente hubo fallas notorias del arbitraje...", comenzó su exposición el dirigente.

"Tengo confianza con él (Echenique). Me dijo que para él no fue penal. Dejemos el penal, pero las otras faltas también fueron. En acumulaciones de cosas te das cuenta de que realmente hubo un perjuicio hacia Defensa. Me da la sensación de que en circunstancias como ésta, ves el sacrificio que hacen los jugadores y el cuerpo técnico, que se vean perjudicados de esta manera no es lógico"", afirmó.