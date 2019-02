Diez peleas amateurs en la velada del 8 de marzo

27/02/2019 -

La velada del viernes 8 de marzo, en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda, tendrá una cartelera de diez combates amateurs.

El programa es el siguiente: Gabriel Loto (Giménez Gym) vs. Luis Moreno (Coliseo), en 64 kg; Gonzalo Latorre (Spartan Gym) vs. Cristian Argañaraz (Gym Oscar Figueroa), en 60 kg; Milton Saavedra (Chueco Gerez) vs. Exequiel Paoli (Corbalán Gym), en 64 kg; Luján Martínez (Saganías Gym) vs. Brisa "La Demoledora" Cativa (Catamarca); Luis Bórquez (Coliseo) vs. José "Mojarrita" Agüero (Catamarca), en 60 kg; Sebastián Martínez (Gym Oscar Figueroa) vs. Pablo Corzo (Catamarca), en 75 kg; Luis Santillán (Frías) vs. Exequiel Leguizamón (Catamarca), en 64 kg; Martín Pulvet (Coliseo) vs. Darío Nieva (Catamarca), en 71 kg; Álvaro Carabajal (Coliseo) vs. Nahuel Acuña (Chueco Gerez), en 64 kg; Daniel Rosales (8 de Abril) vs. Alexis Apaza (Catamarca), en 52 kg.

El precio de las entradas fue establecido en: preferencial, $ 150; ring side, $ 200.

Los puntos de venta son los siguientes: Coliseo (Alberdi y Matienzo), Pollería Alberdi (Alberdi 1945), A. Díaz Gallardo (Sarmiento 347), Coronel Suárez (Suárez y Santa Fe) y Gym Spartan (Colón 564).