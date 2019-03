"Yo soy el mercado de esto; a las minas hay que invitarles la droga"

Fotos AGOTADOR. Fueron cuatro horas de debate. La Fiscalía atacó y la defensa contragolpeó con nulidades.

02/03/2019 -

"¡Yo soy el mercado de esto; las minas no compran droga, grabátelo de una buena vez, hay que invitarles la droga. Mantener esta calidad de vida me demanda mucho dinero, así que no puedo regalar nada!".

Implacable, erigido quizá en catador de la noche, con sus excesos a cuestas, Luciano "Kiwi" Gamboa’ habituaba aferrarse a una receta nocturna: "vender drogas sólo en fiestas y regalar, convidar, sólo a los amateurs de la noche", léase adolescentes.

Ello se desprendería de 276 CD, grabados durante dos años, según lo afirmó ayer la doctora Luciana Jacobo, al requerir la prisión preventiva para uno de los cinco sujetos apresados en la denominada causa de los "narcos vip".

Los otros acusados

Acompañado por los otros sospechosos (Ramiro Petros, Andrés Díaz Martínez y Cristian Sebastián Díaz)"’Kiwi" se convirtió en figura estelar de una ardua batalla legal, entre las 9 y 13.30.

"Kiwi" no tendría ingresos fijos, pero su nivel de vida era alto y el ambiente preferido gente de la noche de clase media alta.

Según la Fiscalía, era artífice de fiestas especiales, en ocasiones "anzuelos" ideales para iniciar a jóvenes en el submundo de las drogas.

Una de las escuchas referiría a una charla con una novia que reside en Córdoba, indicó la funcionaria en la audiencia.

"Vení a vender aquí"

"Vení a vender aquí", le sugería la chica.

-"No, porque allá no puedo hacer las fiestas", sería la respuesta de "Kiwi".

En la charla, el acusado le reprocharía haberle regalado una "pepa", tras una fiesta de presentación de buzos.

La molestia era porque la joven la habría compartido con sus amigas, acto que enfureció a "Kiwi", resuelto así en no convidar a mujeres.

Sí, pero no

En sus máximas, "las mujeres no gastan", pero sí son proclives a la droga.

Es más, la Fiscalía ahondó que hay múltiples escuchas de amigas pidiéndole que las visite, en vano, ya que "Kiwi" jamás aparecía.

La ambiciosa investigación destaca en otro capítulo que hay más chicos y chicas denunciados, pero las imputaciones hoy sólo se rigen en cinco sujetos.

Vale subrayar que la denuncia en contra de "Kiwi" es reservada.

Fue elevada por sus propios vecinos, cansados de los ruidos molestos y convencidos de que el "noctámbulo" andaba en algo raro.