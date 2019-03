Oreiro admitió que le daba miedo tener un hijo

03/03/2019 -

Hace 7 años la exitosa actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro se convirtió en madre de Merlín Atahualpa, fruto de su relación con el músico y líder de la banda de rock "Divididos", Ricardo Mollo. Pero recién ahora, durante una convención en Punta del Este confesó que la decisión de tener un hijo fue lo que más le costó en su vida.

"Lo que pareciera ser lo más natural del mundo me daba mucho miedo. De hecho, no es que fui madre grande, pero mis padres pensaban que no iba a tener hijos, porque cada vez que me preguntaban, yo les decía ‘cuando tenga ganas’. Yo siempre hago las cosas cuando tengo ganas, sino no me vas a convencer. Y un día con mi pareja tuvimos ganas y fuimos padres de Atahualpa", contó Natalia.

Ante la perplejidad de su conductor, Oreiro explicó por qué le costó tanto decidirse a traer un niño al mundo. "Tener un hijo me daba mucho miedo, mucha responsabilidad. Veía que el mundo al que lo estaba trayendo no era al que a mí me gustaría al cien por ciento, pero también entendí que él va a ser parte del cambio y yo gracias a él miro el mundo con otro futuro, con otras ganas, de que eso pueda mejorar, se pueda cambiar. Con más consciencia... El mundo que me gustaría para él es un mundo más sano, con mayor oportunidad", reflexionó.

En el marco de los desafíos que enfrentó Natalia Oreiro en su carrera, y que terminaron haciendo de ella una estrella de la televisión argentina, y del cine, además de una cantante exitosa, sobre todo en Rusia, el entrevistador compartió una reflexión que molestó a la actriz.

"Tenés esa capacidad para actuar y cantar, ese don de artista y de productora, de visionaria de tu propia carrera, que es algo... Uno a veces no se explica cómo una chica uruguaya de un barrio común y corriente llegue a tener éxito en lugares del mundo donde ni siquiera conocemos el idioma".

No creyendo lo que acababa de escuchar, Natalia contestó rápidamente: "¿Y por qué no se explica que una chica que nació, como vos decís en un barrio común y corriente, pueda llegar a tener éxito en el exterior?".

Sus palabras generaron una verdadera ovación entre el público presente y Natalia comenzó a reír. Y profundizó: "Siempre me acompaña el hecho de saber mi lugar de procedencia. Sería imposible olvidarlo porque es mi esencia; está en mi ADN. Después tiene que ver con las elecciones que fui haciendo, que tienen que ver con mi infancia. Si cierro los ojos hoy a mis 41 me doy cuenta que soy esa niña de ocho años que decidió ser actriz".