Ignacio Scocco: "El gol me sirvió para darme confianza"

04/03/2019 -

El delantero de River Ignacio Scocco sostuvo que el gol que convirtió en la victoria ante Newell’s (4-2) le sirvió para darle "confianza después de tanto tiempo sin jugar".





"Aunque haya sido de penal el gol que convertí me sirvió para darme confianza después de tanto tiempo sin jugar", reconoció el atacante que desde el 18 de diciembre de 2018 no jugaba en River cuando se enfrentaron con Al Ain por un lugar en la final del Mundial de Clubes y que perdieron por penales.





"Fueron muchos meses entrenando, pero no en forma normal por la lesión que me tuvo a maltraer; esta vez al menos tuve la oportunidad de volver y de reencontrarme con el gol’, declaró el ex jugador de Newell’s ante la prensa.