Raphael, imparable por todo el mundo

05/03/2019 -

El 5 de mayo próximo, Miguel Rafael Martos Sánchez, Raphael, cumplirá 76 años y lo sigue con la vitalidad que caracterizó.

Este andaluz universal y profeta en su tierra recorrió durante más de cincuenta años de carrera su España natal, América, Asia y Europa decenas de veces.

Después de su arrollador paso por el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2019, en marzo, se presentará con su gira "Loco por cantar" en París, San Petersburgo y Moscú. Desde el 3 de mayo se embarcará en otro tour, el "Re-Sinphónico", con el que actuará "en todo nuestro maravilloso país, España", tal como lo adelantó en su Facebook, y, se analiza, la Argentina.

Su historia discográfica es impresionante, como lo atestiguan sus 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de Uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias. Grabó más de 50 discos de larga duración en español, así como otros en italiano, francés, alemán, inglés y japonés.

Raphael aseguró que lo ha hecho "todo" en su carrera pero que todavía quiere "hacer más".

Reconoció que todo lo que queda por hacer será lo que él "decida", y remarcó. "Hay Raphael para rato y tengo la voz perfectamente. No hago nada en particular, no la cuido pero tampoco la descuido. No fumo, no bebo y trasnochar muy poquito, porque eso es mortal".

Raphael se encuentra en medio de la gira de su último álbum "ReSinphónico’, lanzado hace dos meses, en el que canta sus grandes éxitos mezclando la música de la orquesta y el sonido electrónico. Este álbum, concebido por el joven compositor Lucas Vidal, fue grabado entre Abbey Road (Londres) y MG Studios (Madrid), y supone un segundo paso al disco "Sinphónico", que el cantante grabó en 2015.

El cantante de "Mi gran noche" o "Yo soy aquel" habló también acerca de su capacidad interpretativa. "Esto nace por generación espontánea, nace porque sé hacerlo. Porque sé conectarme con el público. Nace porque sí. No tengo ni la menor idea de cómo se hace", agregó.