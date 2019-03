Los pugilistas se suben a la balanza

Fotos ESCENARIO. El estadio Coliseo volverá a cubrirse de público mañana cuando se realice la velada amateur.

Los boxeadores amateurs que protagonizarán la velada boxística de mañana participarán esta tarde de la ceremonia de pesaje, que se desarrollará en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda.

Los pugilistas fueron convocados a las 18 para subirse a la balanza, con la intención de dar el peso correspondiente y a partir de ahí quedar listos para la gran velada de mañana.

Esta tarde, en el Coliseo, estarán frente a frente el santiagueño Luis "Chocolatito" Borquez y el catamarqueño Josué "Mojarrita" Agüero, que protagonizarán la pelea de fondo de la velada de mañana.

Otro de los duelos esperados estará a cargo del santiagueño Sebastián "La Bestia" Martínez y el catamarqueño Pablo "Pacman" Corzo.

Programa completo

Mañana se cumplirá la siguiente programación: Gabriel Loto (Giménez Gym) vs. Luis Moreno (Coliseo), en 64 kg; Gonzalo Latorre (Spartan Gym) vs. Cristian Argañaraz (Gym Oscar Figueroa), en 60 kg; Milton Saavedra (Chueco Gerez) vs. Exequiel Paoli (Corbalán Gym), en 64 kg; Luján Martínez (Saganías Gym) vs. Brisa "La Demoledora" Cativa (Catamarca); Luis "Chocolatito" Bórquez (Coliseo) vs. Josué "Mojarrita" Agüero (Catamarca), en 60 kg; Sebastián Martínez (Gym Oscar Figueroa) vs. Pablo Corzo (Catamarca), en 75 kg; Luis Santillán (Frías) vs. Exequiel Leguizamón (Catamarca), en 64 kg; Martín Pulvet (Coliseo) vs. Darío Nieva (Catamarca), en 71 kg; Álvaro Carabajal (Coliseo) vs. Nahuel Acuña (Chueco Gerez), en 64 kg; Daniel Rosales (8 de Abril) vs. Alexis Apaza (Catamarca), en 52 kg.

El precio de las entradas es el siguiente: preferencial, $ 150; ring side, $ 200. Los puntos de venta son los siguientes: Coliseo (Alberdi y Matienzo), Pollería Alberdi (Alberdi 1945), A. Díaz Gallardo (Sarmiento 347), Coronel Suárez (Suárez y Santa Fe) y Gym Spartan (Colón 564).