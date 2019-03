Proponen espacios para hacer conocer la gesta de Malvinas

26/03/2019 - La Municipalidad de La Banda y el Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur hicieron el lanzamiento de un programa de actividades que se desarrollarán desde hoy hasta el 2 de abril como parte una campaña de “malvinización”, impulsada con el objetivo de revalorizar la defensa de la soberanía argentina y rendir homenaje a los héroes que defendieron la patria en el conflicto de 1982.



Con este motivo se realizó este lunes el anuncio del cronograma encabezado por el jefe comunal, Pablo Mirolo; el viceintendente, Roger Nediani; la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo; la secretaria de Economía y Finanzas, Ana María Jorge; la Secretaria de Gobierno, Claudia Acuña; la diputada nacional Mariana Morales y otras autoridades comunales y el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en el Atlántico Sur en Santiago del Estero, David Díaz.



Al respecto, el intendente dijo: “Es un orgullo poder recibir a nuestros ex combatientes de Malvinas, por defender nuestra historia y en estas fechas históricas se reavivan los sentimientos por este tipo de hechos. Es muy valorable el trabajo que realizan hoy en día, al concientizar y educar a la sociedad sobre esta fecha tan importante para nuestro país.



“Desde el municipio no hemos querido estar ausentes y alejados de este trabajo y actividad social que realizan, y mucho menos en esta fecha en la cual vamos a desarrollar actividades que tienen que ver con la concientización y la reflexión acerca de este suceso histórico”, agregó el intendente.



Desde su lugar, el viceintendente expresó: “Me parece importante que tomemos conciencia que hay un grupo de héroes que supieron defender nuestro país, nuestro patriotismo y en eso nosotros como ciudadanos debemos educar y tener presentes una fecha tan importante. Actualmente hay muchos chicos, niños y adolescentes que no están al tanto de este suceso, por lo que se deben promover espacios, talleres y charlas para informarlos y educarlos”.



La subsecretaria de Educación y Cultura también destacó: “Esto es un proceso de ir aprendiendo algunos detalles de esos años, de saber las identidades de esos héroes que hoy deben estar en la memoria colectiva y de otros que hoy siguen en pie, que trabajan no solo para ‘malvinizar’ sino para transmitir a toda la sociedad diferentes valores que hoy en día y que quede en nosotros un sentimiento de compromiso para con personas tan importantes para nuestra historia”.



Asimismo, David Díaz explicó: “Nuestro objetivo principal y el cual tratamos de realizar todos los días tiene que ver con ‘malvinizar’; la política que implementamos tiene que ver con el trabajo social en todos lados y en circunstancias donde los sectores más vulnerables de la sociedad lo necesitan. En este sentido, queremos agradecer la predisposición por parte del intendente y todo su equipo para realizar esta campaña de malvinizar”.