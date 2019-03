Andrés Roa, el apuntado para reforzar al “Xeneize”

26/03/2019 - Andrés Roa fue el nombre por el que Gustavo Alfaro apuntó para reforzar a Huracán en sus últimos meses en el conjunto de La Quema. El técnico suele usar un volante creativo por la izquierda, algo que encontró en el colombiano y es por eso que hoy suena como posible refuerzo para Boca Juniors.



Juan F. Mejia, presidente de Deportivo Cali, confirmó en Zona Libre de Humo que “Boca está interesado en Andrés Roa. El profe Alfaro lo pidió para Huracan y ahora lo quiere para Boca Juniors“, anunció dándole comienzo a esta noticia que sorprendió en este martes.



Por su parte, el propio Andrés Roa se refirió a este posible pase en El Ojo del Huracán: “Yo la verdad no tengo en claro si eso (el interés de Boca) es real o no. Yo estoy acá, pendiente en lo que pasa acá. No es momento de pensar en lo que va a pasar después. Desde Huracán me dijeron que ya hablaron con el Cali para comprar mi pase”. El “Globo” tiene opción de compra de 1.800.000 de dólares por el pase del colombiano.