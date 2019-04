Sancionarían a dueños de la vivienda social ofrecida en Face

04/04/2019 -

Luego de hacerse pública la maniobra de un sujeto residente en Lugones, quien a través de Facebook alquilaba una vivienda social, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, habló en exclusiva con EL LIBERAL y se refirió al tema. “Este tipo de actos está prohibido por la reglamentación vigente. Nosotros vamos a tomar intervención de oficio para saber cómo está esa situación. Le damos la casa a una determinada familia para que viva allí y la ocupe con su grupo familiar, no para que la venda ni para que la alquile”, comenzó indicando el funcionario.

El Dr. Niccolai expresó que “cuando inician los trámites ellos firman un acta compromiso donde está establecido, entre otras cosas, que debe utilizar el inmueble de manera personal y no tenerla desocupada. Es una serie de obligaciones y compromisos que ellos asumen, que van a ser ejecutados en caso de incumplimiento”. Además, el ministro se reunió con la titular de la ONG que propuso a la familia para ser beneficiaria, ya que ellos deben responder también. “Ellos (por los encargados de las ONG o comisionados encargados de postular a los beneficiarios) son quienes conocen la situación de la familia a la que están proponiendo, y si esta familia alquilaba la casa, aparentemente no tenía necesidad”. “En este caso que palmariamente hay una incumplimiento, nosotros estamos interviniendo de oficio. También sabemos que para la festividad de Mailín muchas familias alquilan sus viviendas y se van a vivir con otros familiares para hacer unos pesos, pero no queremos que las viviendas sociales se conviertan en eso”, puntualizó. “Con la casa de cada uno que se haga lo que quiera, pero estas viviendas tienen otra finalidad”, explicó el ministro. Consultado sobre las posibles sanciones civiles dijo: “Hay dos situaciones que hay que tener en cuenta: si el terreno es de ellos les cobramos la casa, porque no podemos desalojarlos.

Cuando ellos sean dueños pueden hacer con la casa lo que quieran. Si el terreno es municipal ya se toman otro tipo de medidas”. Para finalizar expresó “tuvimos caso de gente que pretendía vender su vivienda, entonces hicimos denuncia penal. Pero casos de alquileres, no. Ahora haremos la sanción administrativa y resarcimiento patrimonial porque sino hay un enriquecimiento sin causa por parte del beneficiario”. Según se supo, por el momento el Ministerio de Desarrollo no se presentará como querellante, entendiendo que aún todo es muy reciente. “Estamos comenzando con las averiguaciones. Seguramente va a desembocar en una presentación judicial también. Eso será merituado por los abogados”, enfatizó. Las fuentes indicaron que los inspectores y asistentes sociales fueron al lugar a realizar una inspección en la localidad de Mailín, para obtener más información sobre la maniobra. l