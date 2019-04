Comenzó ayer el campeonato de fútbol amateur en Loreto

Notas Relacionadas

LORETO, Loreto (C). El día de ayer se realizó en el club Unión Obrera la apertura del torneo regular denominado "Roger 'Petaca' Galván", organizado por la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (AFAL), cuyos dirigentes imprimieron importantes cambios en la modalidad del prestigioso campeonato que atrapa la atención de la opinión pública loretana.

“Este año la Copa AFAL se disputará en un petit torneo en el que se enfrentarán los primeros ocho equipos clasificados durante el campeonato regular. Este torneo llevará el nombre de Pedro López quien falleció trágicamente y pertenecía al equipo de la Colonia Hipólito Yrigoyen, mientras que el campeonato regular llevará el nombre Roger Petaca Galván quien integraba las ternas arbitrales de nuestra división y falleció también inesperadamente”, informó Elvio Ruiz, presidente de la Asociación Deportiva.

Al inicio del campeonato, los familiares de los deportistas homenajeados fueron los encargados de dar el puntapié inicial y dejar inaugurada la temporada 2019 del fútbol amateur loretano, para el que se inscribieron 19 equipos que se enfrentarán todos contra todos en dos ruedas para seleccionar los primeros 8 que disputarán la liguilla.

Este año habrá un Súper Campeón del torneo que será jugado por el vencedor del torneo Regular y el campeón del Petit Torneo. Esta modalidad, se resolverá en un solo partido. Cabe resaltar que Unión Obrera será el predio en que se jugará la temporada 2019.

En el primer partido de este ciclo, se enfrentaron Alberdi Junior y a La Avenida encuentro en el que resultaron vencedores los ferroviarios, la fecha se completa con los encuentros protagonizados por Esquineros vs. La Colonia; Palermo vs. Pinchas; C.SD.B.O. VS. Mechero; F.C.T.C. vs. J. Newbery; defensores de Remanso vs. B. Centro; B. Oeste vs. Alma y vida; Zona roja vs. B. Libertad.