Sus padres, hermanos, Dios, la Argentina y sus grandes referentes

16/04/2019 -

* Raúl Pintos y Susana Marini (sus padres): “Los padres son un símbolo muy importante en la vida de uno, para bien o para mal. Son un faro. Uno puede, a través de ellos, ver cuáles fueron los caminos elegidos en la vida y los métodos para recorrer esos caminos. Después, elegís si seguir con esa tradición, entre comillas, seguir con ese camino y convertirlo en tradición o sí, verdaderamente, hacer torcer algunos de esos caminos para tomar otras direcciones con la familia que una va a poder crear en algún momento de la vida”.

* Ariel y Andrés Pintos (hermanos): “Los hermanos son, para mí, la máxima representación de la amistad porque uno tiene hermanos que son muy cercanos a uno por una conexión sanguínea y genética, pero al mismo tiempo y con el paso de los años, la relación que va a entablar con sus hermanos corresponde más a elegir a alguien como amigo muy cercano que a respetar ese código genético de alguna forma. Los hermanos, para mí, son uno de los grandes símbolos de la amistad”.

* Dios: “Dios es la conexión con todo lo que existe, el sentido de respeto y de amor hacia todo lo que existe, el sentido de la unidad, el sentido de poder sentirme parte de todo y de todos los que me rodean”

* La Argentina: “Es el país en donde nací, pero, objetivamente, es una tierra maravillosa. Es muy emocionante poder ver qué cantidad de posibilidades tiene uno para emocionarse en un país que, realmente, es maravilloso”.

* Raúl Lavié (cantante y descubridor de Abel): “Raúl Lavié es un gran cantor que admiro mucho y es una persona que me ha brindado la posibilidad de estar hoy al frente de una de las elecciones más importantes de mi vida que, es necesario, que uno escuchando cinco minutos a alguien más no solo puede estar aprendiendo de esa persona sino que además, sin darte cuenta, le puede estar cambiando la vida”.

* Víctor Heredia (cantante): “Mirá, yo cuando leo a Cortázar (Julio Florencio, escritor) siento que es un amigo mío, pero solo un sentimiento. Cuando leo a Víctor, en sus canciones o en su narrativa, siento que es mi amigo, pero además es mi amigo literalmente.

* Horacio Guaraní (cantante): “Horacio Guaraní me parece una leyenda, pero me parece una leyenda hoy que no está y es de esas personas que nos brindó la enorme experiencia de poder, justamente, experimentar y disfrutar de un ser humano que ha sido una leyenda desde siempre. En vida ya era una leyenda”.