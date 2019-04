Salió a la luz los primeros detalles de la futura PlayStation 5

Hoy 07:50 -

La nueva consola PlayStation 5 ya se encuentra en desarrollo y uno de sus técnicos dió a conocer algunos detalles de las nuevas características que tendrá el dispositivo.

"La pregunta clave es si la consola agrega otra capa al tipo de experiencias a las que ya se tiene acceso o si permite cambios fundamentales en lo que puede ser un juego", expresó Mark Cerny, 'arquitecto' de las consolas de la marca, durante una entrevista con Wired, que anunció que no se espera que el dispositivo salga a la venta durante este año.

Según detalló Mark Cerny, encargado del proyecto, tendrá CPU y GPU mejoradas y memoria de mayor tamaño y más velocidad, por lo que pese a que los juegos ocuparán más espacio, las descargas también se harán más rápido. Su núcleo principal será un chip AMD y la CPU se basará en la tercera generación de la serie AMD Ryzen, que contiene ocho núcleos de los nuevos 7nm Zen 2.

En tanto, la GPU será una variante de la familia Navi de Radeon, compatible con el trazado de rayos, una técnica que modela el viaje de la luz para simular interacciones complejas en entornos 3D. Además, la PS5 será compatible con la resolución 8k.

De acuerdo con Cerny, varios son los aspectos de la nueva consola que mejorarán las cualidades del audio. Uno de ellos es el trazado de rayos, con el que sabrá "si el jugador puede escuchar ciertas fuentes de audio o si los enemigos pueden escuchar los pasos de los jugadores".

Además, el chip AMD contará con una unidad para audio 3D que, según destacó, podrá redefinir lo que el sonido puede hacer en un videojuego. "Con la próxima consola, el sueño es poder mostrar cuán radicalmente diferente puede ser la experiencia de audio cuando le aplicamos una cantidad significativa de potencia al 'hardware'", detalló.

El resultado es una mayor inmersión en el juego, con sonidos que llegan de adelante, de atrás y de los costados. Aunque para esto no se necesitan dispositivos especiales, Cerny estimó que lo ideal sería utilizar auriculares.

En tanto, el disco duro SSD permitirá acortar los tiempos de carga, pasando, por ejemplo, de los 15 segundos que demandó una PlayStation 4 para el juego de Marvel 'Spider Man', a los 0,8 segundos que empleó la PS5.

Por último, Cerny aseguró que la nueva consola será retrocompatible con la PS4, ya que no será solamente digital. En ese sentido, detalló que habrá compatibilidad en el formato físico entre ambos modelos y que habrá juegos intergeneracionales, que serán lanzados para ambas consolas.

La nueva consola PlayStation 5 ya se encuentra en desarrollo y uno de sus técnicos dió a conocer algunos detalles de las nuevas características que tendrá el dispositivo."La pregunta clave es si la consola agrega otra capa al tipo de experiencias a las que ya se tiene acceso o si permite cambios fundamentales en lo que puede ser un juego", expresó Mark Cerny, 'arquitecto' de las consolas de la marca, durante una entrevista con Wired, que anunció que no se espera que el dispositivo salga a la venta durante este año.Según detalló Mark Cerny, encargado del proyecto, tendrá CPU y GPU mejoradas y memoria de mayor tamaño y más velocidad, por lo que pese a que los juegos ocuparán más espacio, las descargas también se harán más rápido. Su núcleo principal será un chip AMD y la CPU se basará en la tercera generación de la serie AMD Ryzen, que contiene ocho núcleos de los nuevos 7nm Zen 2.En tanto, la GPU será una variante de la familia Navi de Radeon, compatible con el trazado de rayos, una técnica que modela el viaje de la luz para simular interacciones complejas en entornos 3D. Además, la PS5 será compatible con la resolución 8k.De acuerdo con Cerny, varios son los aspectos de la nueva consola que mejorarán las cualidades del audio. Uno de ellos es el trazado de rayos, con el que sabrá "si el jugador puede escuchar ciertas fuentes de audio o si los enemigos pueden escuchar los pasos de los jugadores".Además, el chip AMD contará con una unidad para audio 3D que, según destacó, podrá redefinir lo que el sonido puede hacer en un videojuego. "Con la próxima consola, el sueño es poder mostrar cuán radicalmente diferente puede ser la experiencia de audio cuando le aplicamos una cantidad significativa de potencia al 'hardware'", detalló.El resultado es una mayor inmersión en el juego, con sonidos que llegan de adelante, de atrás y de los costados. Aunque para esto no se necesitan dispositivos especiales, Cerny estimó que lo ideal sería utilizar auriculares.En tanto, el disco duro SSD permitirá acortar los tiempos de carga, pasando, por ejemplo, de los 15 segundos que demandó una PlayStation 4 para el juego de Marvel 'Spider Man', a los 0,8 segundos que empleó la PS5.Por último, Cerny aseguró que la nueva consola será retrocompatible con la PS4, ya que no será solamente digital. En ese sentido, detalló que habrá compatibilidad en el formato físico entre ambos modelos y que habrá juegos intergeneracionales, que serán lanzados para ambas consolas.