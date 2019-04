Bromatología realiza controles en los comercios

20/04/2019 - La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, realiza operativos de control en negocios y locales con motivo de la celebración de Pascuas.



Personal del área recorre panaderías, golosinerías, confiterías, casas de cotillones, lugares de expendio de productos de pesca, con el objetivo de que los mismos cumplan con las normas necesarias para la salubridad pública.



En este sentido, autoridades y especialistas del área brindan recomendaciones a tener en cuenta sobre pescados y mariscos: temperatura de recepción de alimentos la cual debe mantenerse, (fresco entre -1º C y 1º C; congelado entre -15º C y -18º C), verificación de procedencia de los productos (Certificados de Amparo Sanitario - Senasa).