Góndolas locales muestran precios más bajos que los oficiales y hay desconfianza en los consumidores

Hoy 00:11 -

Un muestreo de 14 productos básicos, sobre un total de 64 de los nuevos Precios Esenciales que debutan en los supermercados locales, arrojó que hay varios artículos que se exhiben en oferta y que están por debajo de los valores de los mismos productos consignados en el listado oficial.

Esto sucede por ejemplo en productos como la yerba mate, el matecocido en saquitos, la harina, la mermelada y las galletitas saladas que en algunos supermercados, la misma marca y cantidad de producto figura a valores más económicos en las góndolas. Pero además, hay artículos que aún no están disponibles, aunque hay marcas alternativas más económicas. Esto sucede por ejemplo en el caso del azúcar.

El listado oficial señala un precio de $36,99 para la marca Dominó, pero en las góndolas locales, el precio más alto que se puede identificar es de $33,83. Y el más barato, $26,99. Incluso entre estos valores que están por debajo del precio oficial, hay casi $7 de diferencia en lo que se muestra hoy en el mercado.

Es casi un 25% de diferencia en marcas como Azucel, Vea y Ledesma. A su vez, en otro producto como la yerba mate en paquete de kilogramo, se consigna un valor “Esencial” de $102,82 en una primera marca como Chamigo, pero esa misma primera marca está más barata en un supermercado ($96) y, además, se pueden conseguir segundas marcas aún más económicas con una diferencia de hasta $20, respecto de la consignada.

“Son precios inflados”

Para el titular de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse), Javier Alexandro, esta situación que muestra los precios de referencia del listado oficial más altos que los que se ven en las góndolas obedece a que “nos parece que los precios se han nacionalizado y, la verdad es que en Santiago hay mejores precios pese a que no somos formadores, y porque al margen de los supermercados los mayoristas que hay son tomadores de muy buenos precios”.

No obstante, agregó que “desde el 8 de abril que los supermercados vienen incrementando los precios, algunos han subido hasta un 25%. Un aceite de girasol estaba en promoción en $75 y ahora está entre $94 y $98 con Precios Esenciales y no son una solución”. Alexandro agregó que “hoy no hay una referencia, porque estos Precios Cuidados o Esenciales están inflados y aunque el Gobierno habla de un mantenimiento de precios, les han permitido hacer un incremento como para hacer frente a esos próximos 6 meses, por eso la referencia que ponen está más alta que los precios locales”.

Cuestionó además la forma en que el Gobierno comunicó la implementación de este programa porque “el solo hecho de anunciar y no hacer un congelamiento de precios en el momento, ha permitido que desde el 8 de abril comenzáramos a registrar alzas en los precios. El Gobierno les ha dado margen para que suban entre un 8 y 25% este mes. Entonces, esto para mí va a arrojar este mes una inflación superior al 4% porque han subido todos los productos”.