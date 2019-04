El increíble hallazgo de una niña en una playa

Hoy 07:57 -

Avery Fauth es la pequeña que hizo un increíble hallazgo cuando se encontraba de vacaciones en una playa de Carolina del Norte, Estados Unidos, junto a su familia.

La pequeña encontró, lo que su padre había estado buscando durante un cuarto de siglo: el diente de un megalodón, una gigantesca criatura marina extinta hace tres millones de años y que puede venderse por varios miles de dólares, informa la cadena local de noticias WECT-TV.

El tiburón megalodón (Carcharodon megalodon), se extinguió hace tres millones de años. Medía entre 13 y 18 metros de largo y sus dientes casi 20 centímetros. Fueron las mayores especies de tiburón que se conocen, y varias películas de terror se hicieron eco de su monstruoso tamaño.

