La insólita pelea entre una pareja con el conejo de Pascuas

Hoy 07:48 -

El pasado domingo de Pascuas, que se celebró en la mayoría de los paises del mundo dejó una insólita pelea entre un conejo de Pascuas y un hombre y una mujer.

El bizarro episodio ocurrió en el centro de la ciudad de Orlando (Florida). De acuerdo al sitio Fox News, la pelea se desató después de que un hombre chocara intencionalmente en la acera con una mujer afroamericana. Poco después en la escena aparece el conejo de Pascua, aparentemente con la intención de separar a la pareja, pero poco después empezó a lanzar una serie de golpes contra el hombre.

La gresca terminó cuando la policía de la ciudad apareció en el lugar.

El pasado domingo de Pascuas, que se celebró en la mayoría de los paises del mundo dejó una insólita pelea entre un conejo de Pascuas y un hombre y una mujer.



El bizarro episodio ocurrió en el centro de la ciudad de Orlando (Florida). De acuerdo al sitio Fox News, la pelea se desató después de que un hombre chocara intencionalmente en la acera con una mujer afroamericana. Poco después en la escena aparece el conejo de Pascua, aparentemente con la intención de separar a la pareja, pero poco después empezó a lanzar una serie de golpes contra el hombre.



La gresca terminó cuando la policía de la ciudad apareció en el lugar.

EASTER BUNNY BEATDOWN: A person dressed as the Easter bunny was caught on camera hopping into a fight on Easter Sunday in Downtown Orlando.



STORY: https://t.co/b1WYqsi79u pic.twitter.com/P9nsLoOAXK