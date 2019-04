Se durmió y dejó escapar el triunfo

29/04/2019 - 00:04 Deportivo

River Plate empató ayer con Aldosivi en Mar del Plata por 1 a 1 en la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga y dejó la serie abierta de cara a la revancha del próximo viernes en el Monumental. El volante Enzo Pérez puso en ventaja al último campeón de América, mientras que el delantero Cristian Chávez señaló la igualdad.

La producción del equipo de Marcelo Gallardo en el primer tiempo mereció una diferencia mayor por situaciones. Con Enzo Pérez como motor del mediocampo, controló la pelota con autoridad. Al minuto de juego el colombiano Rafael Santos Borré confirmó que está ‘peleado’ con el arco cuando dispuso de una ocasión clara que el arquero Luciano Pocrnjic desvió al córner.

Ignacio Fernández y Exequiel Palacios se sumaron al circuito de juego, pero Borré se mostró impreciso en la definición. Un Aldosivi desbordado respondió con un remate de Matías Pisano que Franco Armani desvió con el pie (25m). River, que se movió bajo los hilos de ‘Nacho’ Fernández, generó más peligro con un disparo potente de Bruno Zuculini (33m) y un remate de cabeza de Borré desviado (36m).

El gol de River llegó poco después con el cabezazo certero de Enzo Pérez, luego del centro de Fabrizio Angileri, que resultó lógico. Aldosivi jugó con más decisión el segundo tiempo y puso en aprietos a River hasta la concreción del empate en el momento menos pensado. Cuando el equipo marplatense atacó a River, Armani desplegó sus atajadas características.

A los cuatro minutos, tras un córner de Villalba, el ex Atlético Nacional de Colombia voló y desvió la pelota tras el cabezazo de Galeano. River retomó las riendas del partido y rápidamente quedó cerca del segundo gol con la aparición de Pinola en el área, pero su remate de cabeza pegó en el travesaño (11m). Los cambios de Gustavo Álvarez surgieron en efecto en Aldosivi que exigió a Armani con el disparo de Colman (15m). De repente, una nueva proyección de ‘Nacho’ Fernández dejó a River de cara al segundo tanto. El ex Gimnasia La Plata reclamó penal por una supuesta infracción de Galeano que el árbitro Néstor Pitana no consideró.

Esa acción no solo le quitó concentración a Fernández (perdió el botín y se sentó para ponérselo, hasta terminar amonestado), sino también al resto del equipo, que en la contra sufrió el empate de Aldosivi en los pies de Chávez tras un centro de Castillón. A partir de la igualdad, el partido quedó abierto y tanto Aldosivi como River tuvieron sus chances. El final dejó bien parado al local, que dispuso de la última ocasión con el cabezazo de Chávez que tuvo como destino las manos de Armani.

River masticó bronca por un partido que parecía resuelto y esa sensación se exhibió con el reclamo de Gallardo, una vez finalizado el partido, al juvenil Cristian Ferreira, quien no eligió la mejor opción para un tiro libre, mientras sus compañeros aguardaban por el centro al área. El desquite será el próximo viernes en el Monumental, a las 21.10, y a River le bastará con el empate sin goles para acceder a la siguiente instancia.