Imputan también en La Banda a Petteta por otra supuesta estafa con cheques por casi $ 2.000.000

Al igual que en la ciudad capital, el fiscal de La Banda, Juan Alende, imputó a, atribuyéndole una presunta “estafa y libramiento de” por una cifra cercana a los $ 2.000.000.El hombre, socio y accionista de una empresa constructora, afronta idéntico proceso en Capital también por una cifray anoche fue internado en un centro de salud por una supuesta afección en su salud.De acuerdo con la denuncia en, Petteta habría emitido 25entre los años 2016 y 2018. En general, los documentos constaban de montos superiores a $ 50.000.

“Fueron rechazados al momento de ser presentados para su cobro por falta de provisión de fondos” y/u “orden del librador de no pagar, destacaron los abogados en su presentación.“Al momento mismo de realizar el libramiento de los valores, el denunciado sabía que la capacidad económica de la empresa era completamente insuficiente para pagar los mismos al tiempo de su vencimiento”, amplió la denuncia.“Por ello, siempre actuó dolosamente y aprovechándose de la buena fe del suscripto”, de apellido Escañuela, “con la clara previsión de realizar el acto defraudatorio”, dice la presentación de los abogados de Escañuela.La denuncia resalta también: “La falta de pago de los cheques no fue casualidad. Recurrió al ardid o engaño de la emisión y entrega de cheques, como método para configurar la estafa, ya que sabía que los valores no tendrían fondos al momento de su vencimiento”, afirmaron los abogados Mirko Slamich y Pablo De Bonis.Según el escrito, aún hay cheques por ser presentados para su cobro hasta agosto.

Del mismo modo, la investigación sostiene que ambas partes tendrían pendientes convenios para subsanar cheques no “levantados”, ante la previsibilidad de su no pago.Después de merituar la denuncia, el fiscal Juan Alende habría imputado a Petteta y planifica indagarlo este miércoles.El funcionario establecerá mañana si es posible concretarlo, ya que Petteta fue internado por problemas de salud.Alende solicitaría un informe médico e indagaría si es posible que Petteta pueda declarar.Habría dos alternativas: aguardar la luz verde del profesional de la medicina, o bien que Alende directamente fije despacho en el centro de salud y le recepte la declaración indagatoria.