Los dos últimos felinos del ex zoo llegaron al santuario de Ubuntu

12/05/2019 - 00:04 Política

El santuario sudafricano de Ubuntu comunicó que el león Secu y la leona Zuka llegaron a su nuevo destino tras el largo viaje desde la ciudad de Santiago del Estero.

Así, la Municipalidad de la Capital cumplió tanto con el traslado de cinco felinos que aún permanecían en el predio del parque Aguirre como con el cierre definitivo del ex zoo.

Cabe recordar que en un primer viaje fueron llevados al mismo santuario de animales silvestres el león Melena y la tigresa Tuna, mientras que en un segundo envío fue trasladada hacia la reserva de Drakenstein, también en Sudáfrica, la tigresa Tika.

“Bienvenidos a su nuevo hogar. Estamos increíblemente orgullosos de dar la bienvenida a Secu y Zuka a la familia ubuntu!”, publicó en sus redes sociales el santuario mientras difundieron un video con imágenes de las dos cajas de transporte especiales de animales ingresando al predio.

Asimismo, realizaron un agradecimiento a todos los que participaron en esta misión y en especial a la Municipalidad de la Capital. Informaron que Secu y Zuka permanecerán en sus refugios nocturnos y que recibieron comida, mientras que hoy por la mañana serán liberados en el recinto que compartirán, tal cual como pasaron juntos mientras estuvieron en el ex zoo.

El cierre definitivo del ex zoo fue un proceso iniciado en forma conjunta entre el municipio y asociaciones proteccionistas tras un largo trabajo, el cual concluyó en la gestión de la intendente Ing. Norma Fuentes.

Entre los motivos se expuso que no cumplía con la concepción original de considerarse un ámbito educativo ya que un animal encerrado no reflejaba hábitos, costumbres y fisonomía natural dentro de una jaula; y además no estaban dadas las condiciones que recrearan su hábitat natural de las especias allí alojadas. Mientras se extendió el proceso del cierre definitivo, los cinco felinos que quedaban fueron atendidos por un equipo de veterinarios que monitorearon en forma permanente su estado sanitario y su alimentación.

En tanto, los tres traslados hacia Sudáfrica se realizaron cumpliendo las exigencias administrativas y sanitarias internacionales para estos casos, que incluyó la colocación de chips para seguir el trayecto de los viajes y la aplicación de vacunas.