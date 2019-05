"Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie y nosotros pusimos el lomo 10 años"

13/05/2019 - 13:57 Política

El ex secretario de Comercio Interior y candidato a presidente Guillermo Moreno, cargó hoy contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por no haber defendido públicamente a Julio De Vido, en el marco de las causas judiciales a las que se enfrenta.

"Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie y nosotros pusimos el lomo diez años", dijo, fiel a su estilo polémico.

Y continuó muy molesto: "Si Cristina en el 2007 me hubiera dicho 'quiero que seas mi secretario de comercio pero no pongo las manos en el fuego por vos', me hubiera dado media vuelta".

Por otro lado lamentó no haber sido invitado a la presentación de "Sinceramente" en la Feria del Libro, aunque de haberlo estado, tampoco hubiese asistido.

Otro de los que se llevó algunas críticas de parte de Moreno, fue el dirigente social Juan Grabois, por sus declaraciones en una entrevista a principios de abril cuando expresó que Cristina "tiene que volver sin los chorros y sin los hipócritas".

"Grabois tiene la soberbia de los progres que le quieren explicar a los peronistas lo que está bien y lo que está mal", concluyó.