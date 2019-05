Exconvicto, condenado por abuso sexual, violó y embarazó a su hija de 13 años

17/05/2019 - 23:45 Policiales

Un aberrante caso de abuso sexual está siendo instruido en la Unidad Fiscal de Abusos Sexuales de La Banda, y tiene como víctima a una menor de 13 años que a raíz de los ultrajes, quedó embarazada y días atrás dio a luz a su bebé. Según revelaron fuentes judiciales, el caso salió a la luz cuando una docente acudió a la Justicia y presentó un informe alertando la situación que vivía una adolescente que asistía al establecimiento educativo donde ella trabajaba, ya que gestaba un embarazo de 21 semanas.

Tras el informe de la educadora, en la Unidad Fiscal de La Banda se presentó la tía (quien también tiene hijos en la institución educativa) de la víctima quien manifestó que cuando fue a visitar a su sobrina, su hermana -mamá de la menor- la echó de la casa sin dejarla ver a la niña.

La Fiscalía, ante las versiones, citó a la madre de la menor quien expresó que su hija estaba embarazada y que el papá del bebé por nacer era un menor de 17 años, que iba a la misma escuela que su hija.

Con los datos del supuesto novio de la víctima, la Fiscalía solicitó un informe al colegio y grande fue la sorpresa de las representantes del MPF cuando las autoridades educativas les confirmaron que en el lugar no había ningún alumno de esas características, en ambos turnos. Ante la “extraña” confusión, desde la Fiscalía decidieron trasladarse al lugar donde reside la víctima y realizar averiguaciones en la zona. Los vecinos fueron categóricos en contar que la menor no tenía relación y que la veían con su padre, cuando iba -muy a menudo- a la vera del río, donde pasaban varias horas a solas. Más tarde, se entrevistaron con los compañeros de la menor y allí encontraron un testimonio que fue clave: su compañera y mejor amiga expresó que sabía la verdad, pero que no contaría nada porque había sido amenazada.

La instructora de la causa -Dra. Romina Martínez Hunko- tuvo en cuenta los dichos de la menor y por orden de la coordinadora de la Unidad, Dra. María Alicia Falcione, solicitó una entrevista en Cámara Gesell para ella. Ante el cuerpo de psicólogos la menor confesó que le habían prohibido decir la verdad, que su amiga era abusada por su padre y que el bebé que espera era fruto de esos ultrajes.

De inmediato se solicitó la detención del imputado, quien en el año 2010 había salido en libertad tras haber cumplido una condena justamente por abuso sexual. Durante una audiencia, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el acusado, ya que la menor dio a luz días atrás, y se extrajo material genético para que sea cotejado con el del imputado. El resultado de la pericia será clave para la investigación.