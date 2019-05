En una carta dijo que el primo del papá la abusó atándola de pies y manos

22/05/2019 - 01:09 Policiales

”Él me agarró de atrás. Me puso un cuchillo en el cuello. Me ató los pies y las manos y me hizo cosas...”

Bordeando la adolescencia, una niña confesó que entre los 10 y 11 años fue violada por el primo de su papá.

La novedad pulverizó la armonía familiar, mucho más la paz del padre, quien hace grandes esfuerzos por mantener la cordura.

Ya interpuesta la denuncia, la menor se paralizó ante los psicólogos, pero sí accedió a escribir en un papel.

“Me tapó la boca cuando estaba sola. Salía del baño y me agarró con un cuchillo”.

Al desandar su pesadilla, la menor habría ahondado que el pariente la ató de pies y manos y empezó a manosearla entera.

Adiós inocencia

Después la sometió a sus bajos instintos.

“No digas nada, o te mato con tus hermanos y después me quedo con tu madre”, la habría amenazado el depravado.

Cuando la menor tenía 11 años habría retornado a la casa, casualmente cuando ella estaba sola.

De nuevo la abusó y apoyó un cuchillo en el cuello, con la misma amenaza.

“Hablá y te mato aquí mismo”, deslizó la causa.

Tres años después, la menor rompió el silencio y el familiar sabe que su secreto le estallará en el rostro.l