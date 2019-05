Marcela Tinayre volverá a ponerse al frente de la conducción de los programas de televisión, mientras Mirtha Legrand se recupera

22/05/2019 - 21:22 Pura Vida

Aunque la rápida recuperación de Mirtha Legrand, tras una intervención quirúrgica por una brida abdominal, hacía pensar en su inminente regreso a la conducción de los programa que tiene en la pantalla de El Trece, la diva tendrá que continuar guardando reposo.

Por esta razón, su hija, Marcela Tinayre volverá a ponerse al frente tanto de “La Noche de Mirtha”, como la del clásico almuerzo de los domingos, con invitados famosos.

“Sospecho que el fin de semana que viene ya voy a estar en condiciones -especuló la diva el domingo pasado-. Estoy muy bien y me encuentro perfecta. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo alguna visita, aunque poca, porque por ahí hablamos mucho, y en estos casos es mejor no hablar tanto”. No obstante tendrá que ajustarse a la recomendación médica.

De todas maneras, “la Chiqui” se mostró feliz por el desenvolvimiento de su hija al frente de sus programas. “Fue el programa más visto del canal”, destacó la diva en referencia al promedio de 7.1 puntos de rating que registró el sábado 18 de mayo, lo cual sorprendió a la propia Marcela. l