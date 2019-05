Alberto Fernández: "No sumar a Massa no sería un fracaso"

24/05/2019 - 08:45 Política

El precandidato presidencial Alberto Fernández analizó cómo quedó el escenario político tras el anuncio de su fórmula con Cristina Kirchner como vice.

"No sumar a Massa no sería un fracaso. Ya integramos a la mitad de su bloque. Sumamos a Solá, a Facundo Moyano y a muchos dirigentes del interior. Él es un valor que agrega, pero la decisión está en sus manos", afirmó, en La Rosca, sobre la intención de formar un frente opositor amplio, que por ahora no logra concretarse.

Es que el resto de los candidatos que aspiran a llegar a la Casa Rosada redefinen sus estrategias y en este marco político, Alternativa Federal se mostró unido este jueves, pero otros sectores del peronismo no definen si competirán en las internas de sus espacios, como es el caso del propio Massa, Daniel Scioli y Roberto Lavagna.

Otras frases que dejó Alberto Fernández:

"No podíamos sacar a Cristina del dispositivo del poder. Es difícil de entender. La realidad es que con ella en algún momento conformamos un equipo de trabajo. Un día nos distanciamos, discutimos, tuvimos posiciones distintas a partir del conflicto con el campo. Cada uno siguió su camino hasta que decidimos volver a hablar".

"Cristina entendió que lo mejor era que yo fuera candidato y ella me acompañara. Nunca hubiese aceptado ser el candidato y que ella se fuese a su casa".

"En el momento en el que criticaba a Cristina me decían que era un tipo con carácter. Ahora parece que lo perdí, que no tengo autoridad y que voy a ser un mequetrefe que le va a decir que sí a todo. Cristina me conoce, sabe quién soy. Y yo la conozco a ella. Logramos una especie de síntesis que nos permite pensar en conjunto".

"Nosotros no somos el problema de los mercados. Anunciamos la candidatura y el lunes bajó el riesgo país y el dólar. No somos nosotros el problema, lo es Macri".

"Creo absolutamente en su inocencia. Las causas las estudié a fondo. Lo que percibo es que hubo un esfuerzo judicial para involucrarla en casos en los que no tiene ningún vínculo. Sin embargo, si hay un secretario de obras con 9 millones de dólares en el auto, alguien debe ser responsable".

"No sé por qué se ponen nerviosos cuando digo que los jueces tienen que dar cuentas de lo que hacen. Yo no voy a ser el que va a resolver esos. No voy a intervenir la Justicia, ¿pero quieren que me haga el distraído? Los presidentes no definen la suerte de los jueces".