Mario Teruel abandonó Los Nocheros tras la detención de su hijo

26/05/2019 - 20:38 Pura Vida

Después de que Lau­taro, el hijo de Mario Teruel, fuera detenido e imputado por violar a una nena de 10 años en Salta, el cantante de fo­lklore tomó una decisión que sorprendió a sus fa­náticos: irse de Los No­cheros.

Tras la fuerte reper­cusión que tomó el caso de su hijo, el líder musi­cal decidió dar un paso al costado para solidarizar­se con la familia de la víc­tima como también pa­ra acompañar a la suya y que la Justicia pueda ac­tuar de la mejor manera posible.

Así lo comunicó ayer por la tarde a través de sus redes sociales me­diante un comunicado.

“Estimados, ante los hechos que son de públi­co conocimiento, he de­cidido tomarme un tiem­po fuera de Los Noche­ros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proce­so judicial que atravie­sa”, escribió Teruel en su Instagram.

“Esta situación me ge­nera una terrible angus­tia, sobre todo pensan­do en los momentos por los que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartar­me por un tiempo de los escenarios, para atrave­sar la situación con total privacida.A nivel huma­no, no puedo dejar de so­lidarizarme con el sufri­miento de las personas involucradas en el caso. Sin embargo, como pa­dre, quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar al morbo ajeno a partir de esta te­rrible situación”, resaltó.

Silencio

“Es momento de res­petar el silencio que re­quiere la Justicia para avanzar con la investi­gación sin provocar más daños. Rezo para que Dios nos dé fuerza a to­dos y afrontar con humil­dad el proceso de la Jus­ticia para que la víctima y las famlias involucra­das encontremos algo de paz”, concluyó.