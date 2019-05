Maradona podría ser el próximo DT de Defensa y Justicia

28/05/2019 - 12:23 Deportivo

Una serie de movimientos entre los técnicos del fútbol argentino abriría una posibilidad para que Diego Armando Maradona vuelva a dirigir en el país.

Si Ariel Holan, finalmente se va de Independiente, el apuntado para ocupar el banco del “Rojo” es Sebastián Beccacece, dejando vacante el puesto de DT en Defensa y Justicia, institución donde ven con buenos ojos la llegada de “Pelusa”.

"Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. ¿Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego? Siempre es saludable para el club", aseguró Lemme, el mandamás de la institución de Florencio Varela, en diálogo con Radio Nacional.

El ex-DT de la Selección Argentina (condujo al equipo en el Mundial de Sudáfrica 2010) tuvo dos breves experiencias en el medio local con Deportivo Mandiyú (12 partidos en 1994) y Racing (11 en 1995). Después, pasó por la Albiceleste (2008-2010) y Al Wasl (2011-2012) y Al Fujairah (2017-2018) en Emiratos Árabes hasta llegar a México.