Equipos loretanos compitieron en la etapa local de los Judepro 2019 en fútbol masculino

LORETO, Loreto (C). Se realizó la etapa local de los Judepro 2019 en el Club Juan Bautista Alberdi, en la disciplina fútbol masculino sub 14 y sub 16. Del encuentro participaron los colegios Virgen de Loreto, San Ignacio de Loyola y la Escuelita “Tuli González”. En la categoría sub 14 resultó campeón el Colegio Virgen de Loreto. En la categoría sub 16 se impuso el Colegio San Ignacio de Loyola.

Los jóvenes participaron de una jornada a todo deporte. Los campeones representarán a nuestra ciudad en la siguiente etapa regional.

El torneo es organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia y fue fiscalizado en la primera instancia por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Loreto.l